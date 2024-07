Cds – Gilmour sempre di più in orbita Napoli, la dinamica

Billy Gilmour del Brighton, 23 anni, è nel mirino del ds Manna, insieme a Brescianini, per un doppio colpo a centrocampo. Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli ha già offerto 8 milioni di sterline (circa 10 milioni di euro), ma l’offerta è stata rifiutata, come dichiarato dal mister Paul Barber. Nonostante ciò, il mediano, reduce dall’Europeo e da una stagione in Premier League con De Zerbi, ha un contratto fino al 2026 ed è da tempo un obiettivo principale di Manna. L’affare procede a passo spedito.