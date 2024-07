Victor Osimhen dovrebbe dire addio al Napoli nel corso del mercato estivo, ma al momento per lui non è arrivata un’offerta congrua. Il nigeriano attende un’importante offensiva da parte del PSG, che non è ancora arrivata, e nel frattempo è partito per Castel Di Sangro. Il numero 9 come riporta Sportmediaset rimarrà al servizio di Antonio Conte e attenderà sviluppi nella trattativa tra i due club.