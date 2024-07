Victor Osimhen è partito per il ritiro di Castel Di Sangro assieme ai suoi compagni di squadra, anche se al momento sembra sempre più vicino all’addio. Per lui, come riferisce Sportmediaset, gli azzurri hanno abbassato le pretese per venderlo, non chiedono più i 130 milioni della clausola che si trova nel contratto. Al momento per lui la squadra di Aurelio De Laurentiis chiede circa 100 milioni di euro al PSG, anche se al momento i parigini non si sono neanche avvicinati alla cifra richiesta.