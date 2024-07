Sportitalia – Napoli, niente Koopmeiners? La Juve ha già trovato l’accordo con l’olandese e ora cerca quello con il club

A quanto pare, per un altro anno ancora, il Napoli rinuncerà a Teun Koopmeiners. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, la Juventus sembrerebbe in netto vantaggio per l’acquisto dell’olandese. Soulé dovrebbe andare alla Roma. Il sacrificio, spiega il giornalista di Sportitalia, è stato deciso proprio per dare a Thiago Motta il centrocampista ritenuto prioritario. L’accordo con Koopmeiners già c’è: 4,5 milioni più bonus a stagione. Ora bisogna trovare l’accordo con l’Atalanta. La Juventus ci lavora da gennaio e ora la tracce devono portare ad un accordo.