Il Napoli è nel pieno del mercato estivo, con mister Antonio Conte che sta valutando i giocatori da cedere e i possibili acquisti per la sua squadra. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, tra gli obiettivi di mercato del club azzurro non ci sarebbe Dejan Kulusevski. Lo svedese attualmente in forza al Tottenham quindi non sembrerebbe poter sbarcare all’ombra del Vesuvio a meno di cambiamenti.