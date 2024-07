Il Roma – Sconti sulle commissioni degli agenti di Hermoso, ma il Napoli non è più interessato! Il retroscena

Giovanni Scotto ha parlato del caso Mario Hermoso nel suo editoriale. Il difensore, svincolato dall’Atletico Madrid, era stato cercato recentemente dal Napoli. Poi, però, secondo la ricostruzione fatta dal giornalista de Il Roma, l’ingaggio troppo alto aveva fatto virare il ds Manna verso i nomi di Buongiorno e Marin. Intanto, gli agenti di Hermoso si erano rifatti vivi offrendo sconti. Questa la ricostruzione di Scotto:

“Si continua a parlare di Hermoso al Napoli. La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli. Il club azzurro ha effettivamente sondato lo spagnolo a inizio mercato, ma si è fermato di fronte alle esose richieste: tra queste quella di un ingaggio di 4.5 milioni. Mentre il ds Manna operava per altre soluzioni (Marin e Buongiorno) gli agenti di Hermoso si sono rifatti vivi, offrendo sconti sulle commissioni e anche una limatura dell’ingaggio. Nulla che somigliasse a un accordo, e infatti il Napoli non si è più mostrato interessato”.

Poi ha concluso: “Come spesso accade, qualcuno si è divertito a scommettere sull’arrivo del giocatore accendendo la fantasia dei tifosi. Un giocatore semi sconosciuto diventato oggetto del desiderio: ‘merito’ di utenti e pagine social, a cui va dato atto di avere grosso seguito, che hanno dato per certo l’acquisto”.