Il Mattino – Castel di Sangro, più sedute a porte chiuse: il punto

Oggi il Napoli inizierà il ritiro a Castel di Sangro. I ragazzi di Antonio Conte completeranno così la preparazione anche coi nazionali nella cittadina abruzzese. Le due settimane saranno però un po’ diverse da quelle del Trentino: Conte vuole più sedute a porte chiuse. Lo spiega Il Mattino nella sua edizione odierna:

“Innanzitutto il Napoli alloggerà come sempre a Rivisondoli, perché in questa maniera l’hotel è più facile da blindare, visto che per raggiungerlo c’è un lungo sentiero presidiato dalla Security del club azzurro e dalla Digos di Napoli. Ci saranno molte più sedute d’allenamento a porte chiuse, per la precisione: tutti i giorni a porte chiuse per la prima parte di allenamento sul Campo B, poi seconda parte di allenamento a porte aperte sul campo principale dello stadio Patini. Il Napoli è l’unico club italiano a consentire allenamenti aperti al pubblico e anche altri allenatori azzurri in passato hanno vietato le sedute open a Castel di Sangro. In particolare, dopo una prima fase di lavoro atletico per i calciatori reduci dalle Nazionali, Conte riunirà tutta la squadra per la fase tattica e questa sarà quasi sempre a porte chiuse”.