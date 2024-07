Il Mattino – ADL raggiungerà il Napoli in ritiro soltanto sabato: il motivo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Aurelio De Laurentiis non sarà oggi in ritiro con il Napoli. Gli azzurri, infatti, sono arrivati a Rivisondoli da qualche ora, ma ADL non è presente.

Il noto giornale locale spiega che il patron ha delegato gran parte del lavoro a Conte e allo staff. De Laurentiis arriverà soltanto nella giornata di sabato in quanto è alle prese con i lavori del Maradona e soprattutto con la nascita del nuovo centro sportivo. Infatti, ricorda Il Mattino, questo è l’ultimo anno a Castel Volturno.