GdS – Per Osimhen il PSG è meta ideale: la strada è tracciata

Victor Osimhen sta vivendo un periodo abbastanza travagliato della sua carriera. Ha le valigie in mano dalla fine della scorsa stagione, ma fino a questo momento il suo futuro è ancora tutto da decifrare. Questa mattina partirà con la squadra per Castel di Sangro ma probabilmente non tornerà a Napoli con i suoi compagni al termine del ritiro. Infatti come riporta la Gazzetta dello Sport, sarà il PSG la sua nuova squadra. L’anno scorso fu l’unico club ad offrire 150 milioni per Osimhen e Parigi sarebbe la meta ideale per lui. La strada è tracciata e si aspetta solo un rilancio dei francesi per convincere ADL.