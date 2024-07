Gazzetta – Osimhen sorridente e motivato; vuole allenarsi bene a Castel di Sangro

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen, attaccante del Napoli, sarà convocato per il ritiro di Castel di Sangro nonostante la trattativa con il PSG: “Ancora in ritiro, ancora nel gruppo. Col sorriso però, come ha fatto dal primo giorno di questa nuova stagione. Victor Osimhen stamattina salirà sul pullman che da Castel Volturno porterà il Napoli a Castel di Sangro, sede del secondo ritiro estivo. Con tutta probabilità, sarà il suo ultimo viaggio da giocatore del Napoli. Victor è sereno, motivato ad allenarsi al meglio per essere pronto a scendere in campo appena sarà chiarito il suo futuro. Questione di giorni o di (poche) settimane, ma la strada è tracciata e alla fine del percorso c’è il Psg ad attenderlo“.