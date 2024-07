Gazzetta a Reina: “Il lago di Como non è lo stessa cosa del mare di Napoli” la risposta dell’ex portiere spiazza tutti!

Dopo le esperienze di Napoli, Milan e Lazio, Pepe Reina ritorna in Italia con la maglia del Como. Il portiere spagnolo racconta il suo entusiasmo per la nuova avventura e rinnova il suo legame con il Napoli in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

Ecco, torniamo un momento a Napoli. È vero che twitta in dialetto?

“Ho un sacco di amici napoletani, ogni tanto scappa qualcosa…”.

Moglie e cinque figli cosa dicono del ritorno in Italia?

“Sono strafelici di ritornare in Italia, un paese dove siamo stati benissimo ovunque, a Napoli, Milano e Roma. Per loro è sempre una gioia tornare qui”.

Il lago però, soprattutto d’inverno, non è la stessa cosa del mare di Napoli.

“Poche cose sono come il mare di Napoli, a prescindere. Napoli è un segno importante nella nostra vita, qualcosa di speciale”.