Corbo: “Il Napoli ha evitato alcune storture del passato. Osimhen o Lukaku? Così si fanno gli interessi del Chelsea e del Psg”

Antonio Corbo è stato ospite a Radio Kiss Kiss Napoli. Andando un po’ controcorrente, il noto giornalista de La Repubblica, ha spiegato come secondo lui Osimhen sia superiore a Lukaku. Addirittura, Corbo ha detto che il nigeriano è secondo solo ad Halaand. Queste le dichiarazioni del giornalista:

“Conte ha evitato alcune storture del passato, c’era una certa incomunicabilità coi tifosi che s’aspettavano il peggio, invece è arrivato il meglio. Il Napoli ha cambiato un suo atteggiamento nell’esercizio tecnico-finanziario. Il Napoli ha sempre preso giocatori giovani per poi rivenderli e fare plusvalenze. Oggi invece il Napoli prende giocatori svincolati e maturi. Lukaku è un signor giocatore, un attaccante che serve a Conte, ma chi guarda il mercato dal di fuori e chi lo guarda con competenza (io ho fatto mercato più di tutti in carriera) nota che s’è fatto molto per sottolineare il valore di Lukaku e per svalutare Osimhen. Osimhen è secondo solo ad Halaand, quest’anno non ha fatto benissimo, ma è stato tra i protagonisti dello scudetto. Se leggi i giornali, però, ti rendi conto che il Paris Saint-Germain non vuol mollare una lira in più per Victor Osimhen, poi leggi che c’è grande entusiasmo perché il Napoli ha bloccato Romelu Lukaku, che è un giocatore che tra tre anni avrà trentaquattro anni. Invece Osimhen non riceve lo stesso valore sui giornali: è un calciatore nettamente superiore a Lukaku ed anche molto più giovane. De Laurentiis può insegnare a tutti da imprenditore, il Napoli oggi non sta facendo i suoi interessi, fa gli interessi del Chelsea e del PSG. Oggi al Napoli manca ancora un incontrista“.