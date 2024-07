Castel di Sangro, il sindaco: “Amichevole col Girona quasi sold out. Posti in hotel? Sbrigatevi!”

Dopo qualche giorno di riposo dopo il ritiro di Dimaro, è tempo di partire per la seconda parte del ritiro. Nella giornata di ieri (24 luglio) il Napoli si è ritrovato a Castel Volturno con quasi tutti i nazionali, manca solo Olivera. Gli azzurri partiranno oggi per Castel di Sangro, dove le amichevoli sono quasi sold out e si rischia l’overbooking negli hotel. Lo ha rivelato Angelo Caruso, il sindaco del paesino dell’Abruzzo che ha parlato ai microfoni di Radio Marte. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Le amichevoli stanno subendo un assalto ai biglietti in maniera impressionante al punto che i giorni scorsi, in un’ora, la gara col Girona è arrivata quasi arrivata sold out. Se c’è ancora posto in alberghi? Non ne risultano: qualche buco lo si può anche trovare, ma il problema sono le date più ‘calde’, ormai andate già in overbooking. Sbrigatevi, perché ci teniamo a che nessuno resti deluso. Le nostre città sono molto amiche e legate da un rapporto di fratellanza”.