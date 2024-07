Carlo Alvino, giornalista tifoso azzurro, ha parlato della questione Lukaku ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Non penso che il Napoli stia perdendo tempo per annunciare Lukaku. So che il calciatore si sta allenando da solo per cercare di recuperare la forma migliore. Sara sicuramene in buone condizioni quando si sbloccherà l’affare. In più Romelu conosce Conte, sa cosa vuole da lui e non farà fatica ad adattarsi al suo sistema di gioco quando arriverà il suo momento”.