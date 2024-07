Venerato: “Lukaku è blindato dal Napoli ma dovrà aspettare”

Secondo Rai, Romelu Lukaku attende la cessione di Victor Osimhen per approdare al Napoli, ma è difficile che sarà presente a Castel di Sangro. La trattativa per il trasferimento di Osimhen al Paris Saint Germain è attualmente in stallo, poiché il club parigino non soddisfa le richieste economiche del Napoli, bloccando così anche l’arrivo di Lukaku. Come riportato dal giornalista esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, su TGR: “Lukaku è blindato dal Napoli ma dovrà aspettare. Difficilmente lo vedremo già a Castel di Sangro se nei prossimi giorni non ci saranno auspicati sviluppi”.