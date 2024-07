Dopo una stagione flop al Napoli, per Jesper Lindstrom cambierà aria. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il giocatore Danese sarà ceduto in prestito con diritto di riscatto ed il Napoli incassa subito 3 milioni adesso poi nel caso i Toffees decidano di riscattarlo a fine stagione dovranno mettere ulteriori 22 milioni di euro per una operazione totale di 25 milioni. In queste ore dovrà fare le visite mediche dopodiché si legherà al club di Premier League.