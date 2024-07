Tmw – il PSG ha offerto 80 milioni per Osimhen

In casa Napoli c’è del nervosismo riguardo alla situazione di Victor Osimhen. Dopo aver rifiutato numerose offerte la scorsa estate, soprattutto da parte di società arabe che non hanno raggiunto un accordo né con il club né con il giocatore, ora sembra che nessuno sia disposto a pagare i 100 milioni di euro “pattuiti” come accordo di massima per la sua cessione senza clausola di risoluzione. Recentemente, si parlava di un’offerta a tre cifre da parte del Paris Saint Germain, condizionata dalla vendita di uno tra Gonçalo Ramos e Kolo Muani. Tuttavia, è difficile evitare una minusvalenza e di fatto si rischia di aver speso troppo per due giocatori buoni ma non straordinari.

Al momento, secondo quanto raccolto da TMW, il PSG ha offerto 80 milioni di euro, una cifra molto lontana dalla richiesta del Napoli. Finché non ci sarà un effetto domino tra le punte, probabilmente non ci sarà un rilancio. È evidente che entrambi i club preferiscono muoversi dopo aver effettuato una cessione: una situazione che complica le cose sia per il Napoli che per il PSG. Di conseguenza, trattative come quella per Lukaku sono in stand-by, così come altre operazioni per completare le rispettive squadre.