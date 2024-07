Tmw – Hermoso non ha mai dato disponibilità al Napoli. I dettagli della trattativa

Mario Hermoso non ha mai dato la sua disponibilità al Napoli, lo racconta il portale Tuttomercatoweb. Da tempo, c’era una forbice tra la domanda del calciatore (5 milioni annui) e l’offerta dei partenopei (3,5). Una forbice di 1,5 milioni assottigliatasi poi a 1, ma in un tempo troppo lento. Poi, ha inciso anche la volontà del calciatore spagnolo di voler giocare le coppe. Un freno per la possibilità di arrivare al Napoli, anche se l’idea di poter lavorare con Conte poteva essere lusinghiera. Dunque, l’ex Atletico Madrid sta ascoltando altre offerte, non solo in linea con quanto chiede, ma anche ideali per le sue ambizioni. Mentre il Napoli appare imballato in difesa, tra le permanenze di Natan e Juan Jesus, oltre che ad avere la possibilità di schierare Mathias Olivera da braccetto sinistro.