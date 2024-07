Tmw – Conte ha deciso: Gaetano può partire. C’è l’offerta del Cagliari, i dettagli

Antonio Conte ha deciso: Gianluca Gaetano può lasciare il Napoli. Il centrocampista è nella lista dei cedibili del club, anche se per lui, Aurelio De Laurentiis vorrebbe un’offerta importante intorno ai 15 milioni di euro. Su di lui c’è il Cagliari, club in cui ha fatto molto bene nella seconda parte dell’ultima stagione, totalizzando 4 gol e 1 assist e contribuendo alla salvezza finale. Per lui, la società isolana è disposta a fare un’offerta importante, ma che al momento è di 8 milioni di euro più bonus, ben lontana dalla richiesta del club partenopeo. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.