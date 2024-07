Mario Hermoso non interessa al Napoli. Secondo Sportmediaset, Antonio Conte considera la difesa completa dopo gli acquisti di Buongiorno e Marin.

Non ci saranno ulteriori rinforzi per il reparto difensivo a Castel Volturno. Il Napoli ha chiarito ufficialmente sui social per smentire le indiscrezioni e le speculazioni riguardo a possibili nuovi obiettivi.