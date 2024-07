La trattativa per la cessione di Leo Ostigard al Rennes per 7 milioni di euro è ben avviata. Secondo Sky Sport, nuovi contatti tra le parti sono previsti nelle prossime ore. Nel frattempo, il difensore norvegese sembra sempre più propenso ad accettare la proposta del club francese. Il Napoli nel frattempo sembra non voler più affondare il colpo Hermoso, nonostante la cessione vicina di Ostigard.