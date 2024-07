Sky – Napoli, affondo per Brescianini dopo una cessione a centrocampo, ma occhio all’Atalanta. La situazione

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, ha scritto a proposito della situazione di mercato relativa a Marco Brescianini, centrocampista del Frosinone particolarmente seguito dal Napoli. Secondo quanto riportato sul suo profilo X, il calciatore arriverà al Napoli una volta che uno tra Gianluca Gaetano e Jens Cajuste partirà, a meno che non sia l’Atalanta, altra squadra che vuole fortemente il giocatore, a definire il suo arrivo. Di seguito, il tweet. “Il Napoli è sempre interessato per provare a chiudere per Brescianini quando partirà uno tra Gaetano e Cajuste, sempre che l’Atalanta non riesca a definire prima”.

