Sky – Il Napoli non riesce a cedere Ostigard al Rennes: il motivo

Il giornalista Sky Emanuele Baiocchini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare del mercato in uscita del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“La trattativa tra Ostigard e il Rennes si sta complicando, perché il giocatore non ha ancora dato il suo ok definitivo al club francese. Il Rennes non può aspettare, perché ha venduto giocatori importanti come ad esempio Theate. In questo momento la trattativa si è un po’ freddata nonostante Napoli e Rennes avessero trovato un accordo intorno ai 7 milioni di euro”.