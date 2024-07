Sky – Brescianini è nel mirino del Napoli, i dettagli

Il Napoli è al lavoro per aggiungere qualità al centrocampo di mister Antonio Conte. Secondo Sky Sport, i responsabili del mercato del club, guidati da Aurelio De Laurentiis, stanno accelerando per arrivare a Marco Brescianini, centrocampista classe 2000 del Frosinone. Nonostante la retrocessione della squadra allenata da Eusebio Di Francesco, Brescianini ha disputato un’ottima stagione a livello personale, dimostrando grande duttilità, qualità e senso del gol, con 4 reti in 40 presenze complessive.

Il Napoli sta cercando di superare la concorrenza, ma prima di un affondo decisivo, sarà necessario cedere un giocatore nel reparto, con Gianluca Gaetano e Jens Cajuste che sembrano i principali candidati alla partenza. Il Frosinone valuta il cartellino di Brescianini 12 milioni di euro, una cifra che nessuna squadra interessata ha ancora offerto. Oltre al Napoli, anche Fiorentina e Atalanta hanno mostrato interesse, ma finora nessuna delle due ha accelerato le trattative. Ora il Napoli, con il direttore sportivo Giovanni Manna, potrebbe concretizzare i contatti avuti nei giorni scorsi.