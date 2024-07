Rai – Osimhen, il Psg non ha mai superato gli 80 milioni. Piace Berardi, da escludere Chiesa

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato della Rai, ha reso note le ultime notizie relative alla trattativa per Victor Osimhen al Psg e non solo al TgR. Stando a queste, i parigini non si sarebbero mai spinti oltre gli 80 milioni di euro nei vari negoziati, inserendo anche delle contropartite tecniche nella prima fase dell’operazione. Dunque, il Napoli ha cercato accordi anche con altri sodalizi come Chelsea e Atletico Madrid, oltre che altre formazioni di Premier League e Bundesliga. Romelu Lukaku rimane blindato, ma dovrà attendere. Difficilmente ci sarà già a Castel di Sangro. L’altra questione aperta è quella del sostituto di Jesper Lindstrom. Il nome in leggero vantaggio rispetto agli altri è quello di Domenico Berardi, nome gradito a Conte. In questa lista, figura anche David Neres, mentre sono da escludere Federico Chiesa e Filip Kostic.