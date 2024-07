Rai – Berardi è sempre un obiettivo per il Napoli, le ultime

Il giornalista esperto di mercato Ciro Venerato ha aggiornato TGR sulle ultime novità riguardanti il mercato del Napoli: “Dopo la partenza di Lindstrom, il Napoli farà il punto su un nuovo esterno offensivo. Berardi è sempre stato un obiettivo sia per il Napoli (durante la gestione Giuntoli era praticamente acquistato nel mercato di gennaio, ma Berardi prese tempo) sia per Conte. Conosce bene il nostro campionato, il che potrebbe rappresentare un leggero vantaggio rispetto ad altri numerosi profili che il club sta valutando da diverse settimane. È importante sottolineare che tra questi profili non ci sono i nomi di Chiesa e Kostic. Neres del Benfica, invece, è uno dei prospetti seguiti”.