Pedullà: “Hermoso, al Napoli servivano delle cessioni in difesa. Strategia sbagliata dell’entourage del giocatore”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, ha scritto sul suo sito ufficiale a proposito del tweet del Napoli relativo all’interruzione della trattativa per Mario Hermoso, difensore svincolato. Qui, si racconta la strategia dei partenopei per la difesa e perché l’arrivo dello spagnolo è saltato. Di seguito, ecco quanto scritto.

“Un tweet per annunciare un non acquisto. L’ha fatto il Napoli per smentire un quotidiano in relazione al difensore Hermoso. Lo stesso De Laurentiis aveva risposto nei giorni scorsi su Hermoso a un ragazzino che gli chiedeva lumi chiudendo le porte con un po’ di ironia. Il Napoli, come già raccontato, ha pensato a lungo di fare tre difensori centrali su richiesta di Conte, ma avrebbe dovuto chiudere almeno un paio di uscite in quel reparto. Hermoso aveva dato priorità al Napoli, adesso il problema è soprattutto di chi aveva dato la precedenza al club azzurro per il difensore svincolatosi dall’Atletico Madrid. Di sicuro una strategia non proprio impeccabile”.