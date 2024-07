Nuova avventura per Callejon, giocherà in Serie C spagnola. I dettagli

Nuova avventura per José Maria Callejon, calciatore spagnolo classe ’87 con un passato alla Ssc Napoli. Dopo l’esperienza al Granada, si trasferirà al Marbella, squadra militante in Serie C spagnola, con la quale ha firmato un contratto annuale. Arrivato dal Real Madrid nel 2013, è sempre stato apprezzato dai tifosi per la sua enorme dedizione al lavoro e all’impegno, oltre che ad una ottima presenza in fatto di gol e assist (rispettivamente 82 reti e 79 assist) che lo hanno reso un punto di forza sia della formazione guidata da Benitez che da quella allenata da Sarri. Lascerà il Napoli nel 2020, potendo annoverare nel suo palmares napoletano due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.