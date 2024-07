Jacobelli: “Mai dire mai nel mercato, vi dico una cosa sul Napoli”

Il giornalista Xavier Jacobelli è intervenuto ai microfoni di Radio Capri per parlare del mercato in uscita del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“La prima regola non scritta del mercato è: mai dire mai. Anche quando una trattativa sembra essersi arenata, non è mai detta l’ultima parola fino al gong del termine della sessione. Francamente, non credo che la trattativa con il PSG si sia raffreddata. Ci sono stati degli stop and go, ma nulla di più. L’Arabia Saudita non dovrebbe essere la scelta di Osimhen; dipende sempre dalle sue volontà, però la mia sensazione è che il ragazzo stia aspettando che si sblocchi la trattativa con i francesi.”