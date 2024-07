Iannicelli: “C’è un giocatore perfetto per Conte, ecco l’obiettivo del Napoli”

Peppe Iannicelli è intervenuto a Radio Marte per fare il punto della situazione del Napoli al termine del ritiro a Dimaro.

Ecco le sue parole: “Tracciando una linea dopo quanto accaduto a Dimaro mi sento di dire che Pasquale Mazzocchi sia più che promosso: sembra proprio il giocatore ‘Conte-style’, quello in cui più si ritroverebbe il mister, se glielo chiedessi. Il ragazzo si impegna tanto e non si risparmia né in allenamento né in amichevole”.

Poi Iannicelli ha concluso: “Il vero grande obiettivo è far ritornare lo stadio Maradona un fortino inespugnabile: così, si può sperare di andare avanti e fare un bel cammino”.