Gazzetta – PSG ora defilato per Osimhen, la situazione attuale

La vicenda di Victor Osimhen sta assumendo sempre più i contorni di una telenovela. Due stagioni fa, l’attaccante nigeriano è stato il trascinatore del Napoli, contribuendo al titolo di campione d’Italia. Nella scorsa stagione, nonostante alcuni alti e bassi, ha comunque disputato ottime partite, realizzando 17 gol nelle 32 gare giocate tra campionato e coppe. Naturalmente, le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club internazionali. Il Paris Saint-Germain è stato il club più accreditato, ma ci sono importanti novità in arrivo.

Niente da fare per il PSG. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club parigino ha deciso di fare un passo indietro. Il presidente Al-Khelaifi ritiene eccessivi i 100 milioni di euro richiesti, ritenendo che De Laurentiis stia ripetendo l’errore della scorsa estate.

Le opzioni restano Premier League o Arabia Saudita. Con il passo indietro del PSG, le possibilità per la cessione di Osimhen si sono ridotte, e senza la sua partenza l’acquisto di Lukaku è in stallo. Ora le opzioni per il numero 9 azzurro si restringono all’Arabia Saudita o a un possibile blitz di qualche club inglese. Dalla Premier League, le offerte finora non sono state soddisfacenti, con l’Arsenal che ha proposto solo 70 milioni di euro.