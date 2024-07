Fedele: “Napoli? Eccessivo entusiasmo, colpa dei ciambellani di Conte”

Enrico Fedele, noto ex procuratore sportivo, è intervenuto a Radio Marte per parlare di Antonio Conte.

Ecco le sue parole: “Non capisco come facciate a sbilanciarvi in questo modo, dopo Dimaro. Al Napoli mancano dei giocatori ‘seri’, dei leader in grado di guidare il loro reparto”.

Poi Fedele ha continuato: “Questo entusiasmo eccessivo dovuto alla presenza di Antonio Conte e ad un Aurelio De Laurentiis che si è messo da parte per una volta, è alimentato da maggiordomi e ciambellani che trattano il mister come Gesù nella Domenica delle Palme. E’ una cosa dell’altro mondo”.

Infine, ha concluso: “Lo abbiamo visto anche in Trentino perché appena i giocatori hanno dovuto fare stretching, si è detto che stavano morendo per chissà quali allenamenti di Conte… Come fate a dare certi giudizi sul Napoli? Smettetela!”.