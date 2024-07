Oggi partirà il torneo di calcio delle Olimpiadi di Parigi 2024. In questa edizione, parteciperà anche un calciatore di proprietà del Napoli: si tratta di Coli Saco, convocato dal Mali. Il centrocampista classe 2002 è reduce da una buona stagione in prestito all’Ancona, e ha intenzione di farsi notare nel torneo olimpico. Il debutto per la Nazionale africana sarà stasera alle 21 contro Israele. A questa, seguiranno due sfide contro Giappone e Paraguay, inserite nello stesso raggruppamento.