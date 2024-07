L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla situazione legata al mercato in uscita del Napoli. Secondo il quotidiano il primo taglio di Antonio Conte è Leo Ostigard. Sull’ex centrale del Genoa, c’è da tempo il Rennes. Il direttore Sportivo Giovanni Manna ha già trovato un accordo col club francese per circa 7 milioni, ma il difensore continua a temporeggiare perchè vorrebbe giocare in Serie A ed attende dunque altre offerte.