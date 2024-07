Secondo TuttoMercatoWeb il Napoli di Antonio Conte starebbe seguendo Cesare Casadei, ex calciatore di Inter e Leicester City. Il giovane 21enne di proprietà del Chelsea, non è stato convocato dai Blues (come Lukaku) per la tournèe.

Il club azzurro avrebbe sondato il terreno anche per Tanner Tessmann, calciatore del Venezia, che è stato molto vicino all’Inter.