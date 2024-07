Marino: “Conte ha riportato serenità, l’obiettivo è tornare in Champions”

Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo del Napoli, durante “Radio Goal” in diretta su Kiss Kiss Napoli ha espresso il suo parere su Antonio Conte e sul Napoli. Queste le sue parole:

“Conte è stata la giusta scelta per il Napoli, per rispondere alla disastrosa stagione passata. E’ un segnale di un club che si sta evolvendo, si può notare dal monte ingaggi che credo sia arrivato a 150 milioni. E’ un grande allenatore che ha risolto anche la situazione Di Lorenzo. Ha calmato le acque, ha preso Buongiorno che è giovane, forte.

“Spinazzola mi piace, lo presi io all’Atalanta dal Siena. Avrà un rendimento molto importante per me, Rafa Marin è forte, è arrivato per dimostrare quanto vale. Lukaku al posto di Osimhen, l’obiettivo del Napoli è quello di ritornare in Champions, ma proverà a lottare per lo scudetto.

Per quanto riguarda Pafundi è una storia lunga, secondo me deve ancora crescere, una squadra di Serie A vuole subito i frutti. Ha necessità di crescere al Lugano o fare un’esperienza in B”.