Le prossime 48 ore saranno decisive per il futuro di Osimhen.

Ne ha parlato Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui il nigeriano potrà finire tra PSG e Arabia. Il suo agente Calenda sarà di nuovo a Parigi per provare a trovare l’intesa, altrimenti verrà proposta l’Arabia al calciatore attualmente ancora in azzurro. L’obiettivo del Napoli è chiudere quanto prima la sua cessione per permettere al suo sostituto, Lukaku, di prendere parte alla seconda parte del ritiro di Castel Di Sangro.