L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione legata al mercato del Napoli. Secondo il quotidiano Walid Cheddira si candida, a suon di gol, poi starà a Conte prendere la decisione finale. Una cosa è certa: al Maradona si ricordano bene di lui, due gol in campionato e uno in Coppa Italia con il Frosinone. Insomma, uno così sempre meglio averlo in squadra che contro. Le richieste per lui non mancano, perché farebbe comodo a molte squadre. Il Napoli riflette sulla possibilità di trattenerlo: Conte ci pensa, Cheddira ci spera.