Da Firenze – Amrabat nel mirino del Napoli, ma la volontà del calciatore è un’altra: la situazione

Sofyan Amrabat è tornato nel mirino del Napoli, Il Corriere Fiorentino parla di un ritorno di fiamma da parte della società azzurra sul centrocampista di proprietà della Fiorentina.

Il calciatore non è stato riscattato dal Manchester United, ma non sarà presente nel progetto di Palladino, quindi potrebbe ripartire in prestito o addirittura essere ceduto a titolo definitivo.

La volontà di Amrabat è quella di ritornare allo United, ma il club inglese al momento non ha mostrato alcun interesse per il calciatore, nei giorni scorsi si è fatto avanti il Fenerbahce presentando un offerta da 12 milioni, mentre nelle ultime ore si parla di un possibile trasferimento nel Napoli di Antonio Conte.