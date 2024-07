Conte vuole subito Lukaku: ha chiesto a Manna di chiudere anche prima della cessione di Osimhen

Come riporta l’edizione odierna de Il Roma, Antonio Conte si è stufato di aspettare la cessione di Osimhen per poter riabbracciare il suo ex calciatore ai tempi dell’Inter, Romelu Lukaku. Il tecnico ha chiesto al ds Manna di trovare una soluzione il prima possibile. L’idea è quella di chiudere subito per il belga e parallelamente portare avanti la cessione di Osimhen, che sia al PSG o altrove. Intanto Lukaku continua ad allenarsi da solo in attesa di capire se una volta finite le sue vacanze potrà raggiungere direttamente l’Abruzzo e cominciare la sua nuova esperienza in azzurro. Per ritrovare Antonio Conte, il bomber si è praticamente dimezzato lo stipendio, passando dai 12 milioni che guadagna al Chelsea ai 6,5 che gli offre il Napoli. Romelu scalpita, non vede l’ora di tornare a lavorare con Conte.