L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla spinosa questione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano in attesa che il Psg decida se sfondare quota 100 oppure cambiare strategia, ed in attesa della cessione di uno tra Kolo Muani e Gonçalo Ramos, nell’elenco dei convocati per Castel di Sangro sarà inserito anche Victor Osimhen. L’ideale piano collettivo iniziale, prevedeva l’avvicendamento Osimhen-Lukaku entro o nei pressi della partenza per l’Abruzzo, ma ci sono ancora 48 ore. E se tra oggi e domani non ci sarà un’accelerata, le vicende del futuro del centravanti potrebbero cambiare di colpo.