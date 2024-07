L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen ha voglia di cambiare, ma fino a quando Al-Khelaifi non soddisferà le richieste di De Laurentiis, la storia non si sbloccherà. I primi passi sono stati cancellati come il mare sulla sabbia dai rifiuti del presidente del Napoli: 200 milioni per Osi e l’incedibile Kvara. Adl vuole che l’affare sia a tre cifre, ben oltre i 100 milioni. Parte dei quali da investire per l’acquisto di Romelu Lukaku dal Chelsea, con questo piano da rifinire: 25 milioni più bonus ai Blues; e al belga un triennale da 10 milioni lordi con i benefici del Decreto Crescita.