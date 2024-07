Ricky Buscaglia ha parlato ai microfoni di News.Superscommesse sul Napoli di Conte.

Queste le sue parole: “Il vero colpo del Napoli è Conte, per il resto è difficile già da ora fare valutazione sulla squadra. Il Napoli non avrà le coppe e questo può essere un forte vantaggio se hai uno come Conte in panchina. Lukaku-Conte hanno già dimostrato di fare bene all’Intera, è una coppia che funziona”.