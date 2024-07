Arrivano conferme da Sky Sport sul fronte Osimhen-Lukaku.

Secondo quanto riportato sul fronte dei due attaccanti, infatti, per il nigeriano l’affare è fermo a causa della volontà dei parigini di non andare oltre gli 80-90 milioni attualmente, cifre che ADL non accetta. Per Lukaku c’è l’accordo con il calciatore sulla base di 6 milioni per 3 anni ma manca quello con il Chelsea, che potrebbe chiudersi intorno ai 30 milioni.