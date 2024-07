Il Mattino – Conte impone nuove regole al gruppo: severo anche fuori dal campo

Il Mattino si è soffermato sulle nuove regole imposte da Antonio Conte: “Le nuove regole di Antonio Conte date alla squadra iniziano a piacere anche a De Laurentiis che non vedeva l’ora di avere un cambio radicale anche nella gestione del gruppo. L’allenatore è praticamente inflessibile anche fuori dal rettangolo verde di gioco. Lo si è subito capito fin dalle prima battute di questo ritiro. Ai calciatori, Conte ha ripetuto che chi sgarra è fuori. Tra le regole nuove c’è per esempio la scelta di far pranzare e cenare la squadra 30 minuti prima di tutti gli altri. Solo dopo che tutti i calciatori hanno lasciato la sala da pranzo dell’hotel potranno entrare tutto il resto del Napoli per consumare il proprio pasto“.