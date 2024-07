Chiariello: “Conte scontento? Ecco perchè”

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto su Radio CRC, rilasciando delle dichiarazioni sul Napoli:

“Al nord stanno cucendo un abito avvelenato addosso ad Antonio Conte. ‘Conte già si lamenta’, ‘È già scontento del mercato’. Questo non è vero. Conte, quando parla di base media, si riferisce al gruppo che ha allenato a Dimaro. In quel gruppo, però, mancavano 12 giocatori, praticamente tutti i titolari. I reduci dello scudetto, Meret, Di Lorenzo, Olivera, Lobotka e Kvaratskhelia. Il grande acquisto, Buongiorno, due riserve da rotazioni importanti, Folorunsho e Raspadori e i quattro acquisti che il Napoli sta per operare, Hermoso e Lukaku e il centrocampista e il trequartista che si stanno cercando. Conte non ha ancora allenato l’intera squadra: come può giudicarla male? Ovviamente si è riferito al gruppo che aveva a disposizione“.

Ha inoltre aggiunto:

“Dire che Conte si lamenta è una bugia, che non risponde all’evidenza dei fatti. Inoltre, dire che Conte è favorito per lo scudetto, più dell’Inter, è un vero cavallo di Troia“.