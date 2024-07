Nicolò Schira, giornalista, scrive sul suo profilo X che il Napoli sarebbe in trattativa per Brescianini, sempre in gara con l’Atalanta. Ecco cosa riporta:

“Atalanta e Napoli sono ancora in corsa per firmare Marco Brescianini dal Frosinone, che chiede 10-12mln. il Milan ha il 50% sulla vendita“.