TalkSPORT – Il Napoli è interessato a Billy Gilmour del Brighton: per lui rifiutata già un’offerta dagli azzurri

Nuovo nome per il centrocampo del Napoli, che come riportato dal giornale inglese TalkSPORT avrebbe messo nel mirino Billy Gilmour del Brighton. Il centrocampista scozzese ex Chelsea è stato un punto fermo della ex squadra di Roberto De Zerbi nell’ultima stagione, proprio per questo motivo non vogliono lasciarlo andare. Secondo quanto riportato dallo stesso giornale per lui la squadra di Aurelio De Laurentiis ha guà inviato un’offerta ai Seagles di circa 9.5 milioni di euro. Offerta al momento rispedita al mittente, visto che il prezzo di base è di almeno 15 milioni di euro per lasciar partire il classe 2001.