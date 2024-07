L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione legata al mercato del Napoli in uscita. Secondo l’emittente televisiva il Napoli lavora al mercato in uscita ed a breve potrebbe esserci un’offerta dalla Lazio, per Giovanni Simeone, individuato come il post Ciro Immobile, andato al Besiktas. Con il solo Castellanos in rosa la dirigenza cerca un rinforzo per l’attacco di Marco Baroni. Un nome che la Lazio potrebbe prendere in considerazione è quello dell’argentino del Napoli che ha trovato poco spazio e potrebbe pensare di cambiare aria.