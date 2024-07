Scotto: “Koopmeiners è in uscita e il Napoli prova ad inserirsi. La situazione”

Durante la trasmissione Marte Sport Show, Giovanni Scotto ha rivelato un’indiscrezione di mercato davvero clamorosa: il Napoli vorrebbe provare ad inserirsi per l’acquisto di Teun Koopmeiners. Il centrocampista, oggetto del desiderio degli azzurri da un bel po’ di tempo, è in uscita dall’Atalanta e su di lui ci sarebbe la Juve, la Roma e alcune squadre di Premier. Queste le parole del giornalista de Il Roma a Radio Marte:

“Una fonte che arriva da Bergamo, volto vicina all’Atalanta, racconta che Koopmeiners è in uscita e il presidente Percassi ha un accordo per liberarlo già questa estate, con il Napoli che si sarebbe fatto vivo negli ultimi giorni per sondare il terreno e capire la situazione. La Juventus per affondare il colpo deve raccogliere un po’ di soldi, e potrebbe farlo con la cessione di Matias Soulé, cercato in Inghilterra e dalla Roma. Il Napoli voleva Teun Koopmeiners un anno fa, e adesso prova ad inserirsi per capire se esista qualche margine. Stiamo a vedere se l’effetto Antonio Conte possa risultare più forte dell’effetto Juventus. Ci risulta che il giocatore accetterebbe i bianconeri, e credo che il loro richiamo sia più forte per lui. Con la Juventus c’è un feeling già in atto e un discorso più avanzato che la farebbe preferire: è difficile riuscire a strapparlo”.